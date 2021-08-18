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На Украине обозначили главное достижение страны после развала СССР

18 августа 2021, 17:05  •  75 • Политика
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Незалежным удалось серьезно перестроить экономику
Вот уже несколько десятилетий украинское государство живет самостоятельной жизнью на международной арене. Страна перестала быть частью великой империи, и целых 30 лет вольна сама принимать стратегические решения. Такое положение дел привело к ощутимым изменениям в экономической сфере, отметил украинский политический аналитик Александр Кочетков.
В первую очередь, эксперт обратил внимание на то, что Незалежной удалось-таки добиться перестройки экономической модели с социалистического уклада на рыночный. Подобного рода изменения Кочетков считает главным достижением киевского режима за годы независимости.
При этом аналитик не скрывает, что на Украине установился не рациональный, а "дикий капитализм". Однако в любом случае такая форма экономических отношений кажется Кочеткову значительно более правильной, чем социализм. Своим мнением эксперт поделился на страницах интернет-издания "Главред".
В то же время, незалежные плохо распорядились наследием, которое досталось им от Советского Союза. Как отметил эксперт, "фантастические стартовые условия" не были использованы должным образом. Такая нерадивость украинских правителей привела к тому, что сейчас страна "плетется в хвосте" мирового рынка.
В конце концов, в государстве сложилась достаточно плачевная ситуация. На данный момент экономические показатели Украины оставляют желать лучшего. Разумеется, и уровень жизни населения находится на дне.
Также Кочетков убежден, что его родине необходимо гордиться тем, что за прошедшие три десятилетия никто не отнял у нее независимость, и она продолжает самостоятельно действовать в мировом пространстве. Каким образом эксперт относится к явному кураторству со стороны западных держав, он не указал.
К слову, недавно украинский премьер выступил с весьма неожиданной инициативой. Он предложил запретить местным депутатам общение с российскими политиками.

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