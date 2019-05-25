На Украине обожают, когда кого-то обижают: Аналитик разгадал хитрый замысел Порошенко

Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (БПП) приняла решение провести ребрендинг за несколько месяцев до досрочных выборов в Верховную раду. Движение получит новое название - "Европейская солидарность".

Как заявил Царьграду президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, партия пытается набрать необходимое количество голосов, чему мог помешать образ экс-президента Украины. При этом эксперт прогнозирует, что вскоре появятся новые партии, под личиной которых будут действовать старые движения.

Что касается нового названия, то Петр Порошенко хочет продемонстрировать всем, что он заинтересован в сближении с Европой.

"Есть какая-то часть электората, которая будет всегда голосовать за Порошенко, несмотря на то что он действительно довольно одиозная личность. У него есть свой электорат. И он пиарится. Но он постоянно пытается из себя изобразить нечто такое европейское", - пояснил он.

Что касается нескольких уголовных дел, возбужденных против экс-главы государства, то это только добавит ему пиара. Это связано с тем, что определенная часть электората обожает тех, кого обижают. Не исключено, что громкие дела ни к чему не приведут, однако они позволяют Порошенко говорить, что его хотят уничтожить оппоненты, недовольные курсом на евроинтеграцию.

"В Украине это абсурдная ситуация, но очень часто, что именно когда человека обижают, когда его судят, у него повышается рейтинг и привлекательность... Если бы не было, то его бы забыли, а сейчас он будет пиариться на этом. Потому что они никакого результата не имеют", - добавил эксперт.