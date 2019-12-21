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На Украине обновили группу прокуроров в деле об убийстве Шеремета

21 декабря 2019, 04:39  •  23 • Украина
Генеральная прокуратура Украины обновила группу прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве в 2016 году.
 
globallookpress.com
 

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры. 

«20 декабря 2019 года обновлена группа прокуроров, которые осуществляют процессуальное руководство в производстве по убийству Павла Шеремета», — заявили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что процессуальное наблюдение по этому делу обеспечивается группой прокуроров в составе шести сотрудников Генпрокуратуры.

Указывается, 19 декабря комиссия утвердила решение в отношении одного из прокуроров по этому делу о непрохождении аттестации из-за несоответствия требованиям профессиональной этики.

12 декабря глава Национальной полиции Украины Евгений Коваль заявил, что следствие установило пятерых подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева.

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