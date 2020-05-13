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На Украине обнаружили сеющих панику агентов России

13 мая 2020, 15:55  •  107 • Политика
Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Спецслужбы Киева вылавливают инакомыслящих в интернете
Завербованные Россией агитаторы срывают мероприятия по борьбе с коронавирусом на территории Незалежной. Об этом заявили в Службе безопасности Украины (СБУ) в среду, 13 мая.
По данным ведомства, только за период карантина СБУ удалось разоблачить 323 человека, использовавших "любые информационные поводы для создания хаоса и паники". Против 16 из них уже возбуждены уголовные дела. Они обвиняются в том, что "по заданию российских спецслужб распространяли фейки о карантинных ограничениях из-за COVID-19 и инспирировали протесты", а также "призывали к изменению границ территории Украины", сообщает пресс-служба СБУ.
В целом, по заявлению ведомства, российские спецслужбы развернули активную деятельность в интернет-пространстве Незалежной. Их "тролли и боты" якобы подогревают негативные настроения в обществе. А накануне Дня Победы они массово внедряли в сознание украинских интернет-пользователей "выгодные Кремлю месседжи, связанные с событиями Второй мировой войны". В результате за последние два месяца СБУ пришлось заблокировать около 2,3 тыс. интернет-сообществ, где активничали пророссийские агитаторы, отчитались в ведомстве.
Ранее в Вашингтоне заявили, что российская "онлайн-армия" снова сеет смуту накануне выборов президента США.

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