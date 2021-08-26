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На Украине обиделись из-за заявления президента Эстонии о членстве в ЕС

26 августа 2021, 16:50  •  133 • Политика
Керсти Кальюлайд. Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Незалежная уже готова получить кандидатский мандат в семью европейского сообщества, считают в Киеве
Страны-члены Евросоюза в реальности сами не хотят расширять сообщество, а Незалежная, между тем, делает все для того, чтобы вступить в его ряды. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, комментируя вчерашнее заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Украина, вероятно, лишь через 20 лет будет иметь шансы войти в семью ЕС.
По словам эстонского лидера, соборная не сможет стать членом НАТО, пока не вернет все свои территории. В ряды Евросоюза украинцам также еще рано вступать.
"Лично я вижу в этом заявлении госпожи Кальюлайд очередной сигнал о неготовности ЕС к расширению и попытку объяснить это через якобы неготовность самих стран восточного соседства", – сказала "Европейской правде" пани Стефанишина.
Она заметила, что выступает против подобных предсказаний и добавила, что скорость интеграции Украины в ЕС зависит как от Киева, так и самих государств – участников сообщества. По ее мнению, вступление в Евросоюз является далеко не техническим процессом, как "пытаются представить в некоторых столицах" объединения.
"Сегодня мяч на стороне ЕС – считаю, Украина имеет все основания получить официальный статус страны-кандидата в члены ЕС", – подчеркнула представитель кабмина.
Напомним, госпожа Кальюлайд за пару последних дней умудрилась сначала вылить бальзам на душу постмайданным вождям Незалежной, а затем и ушат холодной воды на их головы.
Так, на киевском шабаше под названием "Крымская платформа" эстонка поведала умопомрачительную историю о бегущем на полуостров по неизвестного гражданства минным полям трехлетнем мальчике, что она якобы наблюдала лично на украинском КПП "Чонгар". А вот вчера ясно дала понять руководству соборной, что им ее далеко до членства в ЕС, а уж в НАТО без Крыма и Донбасса их вообще не ждут.

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