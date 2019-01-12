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На Украине обеспокоены растущей в Европе поддержкой Владимира Путина
12 января 2019, 19:54 • 353 • Политика
Украинский журналист уверен, что если европейские политики не выделяют его стране деньги, отдавая их собственному населению, то они обязательно участвуют в хитрой схеме поддержки Владимира Путина.
Украинский журналист Виталий Портников уверенно разглядел во встрече вице-премьера Италии Маттео Сальвини и главы правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослава Качиньского увеличение европейской поддержки Владимира Путина, сообщает информагентство Дни.ру. Свои опасения он опубликовал в издании "Эспрессо".
Украинец назвал европейских политиков, обсуждающих вопрос обуздания бесконтрольной миграции, "правыми популистами". Их идеи, по мнению журналиста, могут нанести Украине огромный вред.
"То, что на самом деле объединяет Сальвини и его соратников правых популистов – это симпатии к Путину, а то и прямая финансовая зависимость от Кремля", - заявил Портников, пояснив, что это и есть "философия нового возможного объединения в Европарламенте".
По мнению журналиста, те европейские власти, которые отказываются помогать и выделять солидные транши нуждающимся странам Восточной Европы, и пускают эти деньги на развитие собственных государств, на самом деле заботятся не о своем населении, а участвуют в хитрой геополитической схеме поддержки российского президента. "Их логика понятна: они просто обязаны облегчить Москве возвращение ее "традиционной" сферы влияния в бывших социалистических странах", - сделал неожиданные выводы украинский журналист.
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