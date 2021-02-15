Mykola Miakshykov/www.globallookpress.com

Незалежная забила тревогу из-за курса Запада на нормализацию отношений с Москвой

Киев столкнулся с началом распада "клуба друзей Украины против Путина". Соответствующее заявление сделал экс-представитель Незалежной на переговорах в Минске, дипломат Роман Бессмертный.

По словам украинского госслужащего, итогом такой ситуации станет непременный успех российской стороны в завершении строительства газовой магистрали "Северный поток – 2" с последующим вводом трубопровода в эксплуатацию.

Как отметил представитель украинской дипмиссии, буквально через краткий промежуток времени после инаугурации избранного лидера Соединенных Штатов Джо Байдена состоялся его диалог с главой РФ Владимиром Путиным. Неделю спустя обе стороны смогли достичь взаимопонимания и подписали договор о продлении действия СНВ-3.

Указанные факторы, считает Бессмертный, вовсе не случайны: в медиа неоднократно появлялись сообщения о "готовности" немецкой стороны перекрыть трубопровод при отсутствии транзита через территорию Украину. Австрия с Францией "в унисон" поддержали "Северный поток – 2".

"От этого Украине не легче становится, потому что мы в первом окопе", – заявил дипломат в эфире телеканала "НАШ".

Ранее депутат Рады Вадим Рабинович заявил, что украинский президент Владимир Зеленский начал подготовку к продаже чернозема, принадлежащего государству.