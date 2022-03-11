На Украине новое политическое убийство: Расстрелян один из бывших руководителей СБУ

В Дарницком районе Киева на блокпосту был убит Дмитрий Демьяненко, бывший заместитель начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

На Украине произошло новое политическое убийство. В Киеве расстреляли бывшего заместителя начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Дмитрия Демьяненко.

Убийство произошло на блокпосту в Дарницком районе Киева. Демьяненко расстреляли боевики полка полиции особого назначения "Миротворец". Преступление засняла камера видеонаблюдения.

На кадрах видно, как три автомобиля, два из которых с мигалками, блокируют машину Демьяненко. Затем авто окружают люди с автоматами, начинается перестрелка. Демьяненко отстреливался до самого конца.