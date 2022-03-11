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На Украине новое политическое убийство: Расстрелян один из бывших руководителей СБУ

11 марта 2022, 01:50  •  81 • Политика
В Дарницком районе Киева на блокпосту был убит Дмитрий Демьяненко, бывший заместитель начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.
На Украине произошло новое политическое убийство. В Киеве расстреляли бывшего заместителя начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Дмитрия Демьяненко.
Убийство произошло на блокпосту в Дарницком районе Киева. Демьяненко расстреляли боевики полка полиции особого назначения "Миротворец". Преступление засняла камера видеонаблюдения.
На кадрах видно, как три автомобиля, два из которых с мигалками, блокируют машину Демьяненко. Затем авто окружают люди с автоматами, начинается перестрелка. Демьяненко отстреливался до самого конца.

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