На Украине началась новая волна истерии из-за Крыма. Неоднозначными заявлениями, сделанными по поводу жителей и положения полуострова, отличились Леонид Кравчук и Алексей Резников. Дошло до угроз в адрес крымчан. Киев остудили неожиданным сравнением: "В лепрозории типично".

Новые заявления украинских властей на тему Крыма вызывают всё большее недоумение. Недавно, в частности, отличился руководитель делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

Он сообщил, что руководство Незалежной будет готово обсудить "включение воды" на полуострове только в случае возникновения там гуманитарного коллапса.

Руководитель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в комментарии для "РИА Новости" ответил на это, что республика спокойно справится с трудностями с водоснабжением и при поддержке Москвы, а помощь Киева ей не нужна.

Между тем вице-премьер - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников обвинил Россию в якобы завозе на полуостров полумиллиона русских в целях "размывания" местного населения.

Он пригрозил, что выдворит оттуда всех "понаехавших", когда Крым, как он рассчитывает, вновь станет частью Незалежной.