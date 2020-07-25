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На Украине новая услуга – в СИЗО по предоплате

25 июля 2020, 17:30  •  77 • В России

Удивлять окружающий мир – вот настоящее предназначение нынешней Украины. Сюрпризы валятся один за другим, словно из рога изобилия. И предприимчивые и изворотливые украинские чиновники не ограничивают свою буйную фантазию.

Министр юстиции Незалежной Денис с говорящей фамилией Малюська отныне встал в один ряд с «достойнейшими» представителями современной украинской власти – Арсением «пулейвлоб» Яценюком с его противотанковой загородкой от России (проект «Стена»), экс-министром инфраструктуры Омеляном с проектом гиперлупы от Жмеринки до Полтавы и прочими деятелями. На своей странице в соцсети «Фейсбук» Малюська предложил украинцам тратить деньги на новый вид подарков – сертификаты на пребывание в СИЗО в платных камерах «повышенной комфортности».

Платная камера киевской тюрьмыФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Вас пригласили на день рождения чиновника, судьи или политика? Может наоборот, забыли пригласить? Все еще раздумываете над подарком? Мы знаем выход! С сегодняшнего дня Минюст предлагает новую услугу – мы предлагаем подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах! Подарите знакомому подарочный сертификат, и, если его возьмут под стражу, он сможет попасть в камеру с улучшенными условиями содержания! – предложил Малюська.

По сравнению с другими подарками сертификаты на предоплату платной камеры в СИЗО, как считает министр юстиции Украины имеют ряд клиентоориентированных преимуществ. В частности,

- расположение в центре города;

- круглосуточная охрана;

- уменьшены риски подхватить коронавирусной болезни;

- возможность отвлечься от социальных сетей и гаджетов;

- трехразовое питание.

Малюська осматривает платную камеру тюрьмыФото: GLOBAL LOOK PRESS

Платные камеры в СИЗО сейчас уже открыты в 19 городах Украины. Стоимость суточного пребывания варьируется от 346 гривен в Черновцах до 2 тысяч в столице. Львов и Харьков котируется ниже Киева (1000 гривен в сутки), но выше Запорожья (570 гривен) и Полтавы (600 гривен). Как и положено в условиях рынка при покупке сертификата на месяц стоимость суточного пребывания выходит дешевле (совсем, как с проездными в московском метро). Так, например сутки в СИЗО Киева стоят 2 тысячи гривен, а месячный абонемент обойдется всего в 12 тысяч гривен. А 1000 гривен в СИЗО Львова на сутки магическим образом превращаются в 4 тысячи при предоплате за месяц.

- Распечатайте сертификат и квитанцию, которые поступят вам на электронную почту. Подарок готов! Я не уверен, есть ли где-то в других странах платные камеры в следственных изоляторах, а вот подарочные сертификаты — точно наш эксклюзив! – гордится Малюська предприимчивостью своих подчиненных. И честно предупреждает о «сроке годности» сертификатов. - Помните, сертификат действует только в течение шести месяцев после покупки.

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Обычные камеры решили отремонтировать за счет денег, полученных от платных камерФото: GLOBAL LOOK PRESS

После этого все уплаченные деньги не возвращаются покупателю, хоть услуга и не была использована, а будут направлены на благотворительную помощь СИЗО. Кстати, из этого следует, что сертификаты не просто на услугу вообще, как та же транспортная карта «Тройка», а именно на оказание услуги в конкретном СИЗО. Эксперимент по платному пребыванию в СИЗО был начат на Украине в мае, но к нынешнему моменту он принес в государственную казну уже около 300 тысяч гривен. Но без уточнений, поступала ли плата превентивно в расчете на будущее пребывание в СИЗО, или комфорт оплачивали уже настоящие сидельцы.

- Платные камеры Киева, Чернигова, Львова, Черновцов, Хмельницкого, Винницы, Харькова, Житомира, Ивано-Франковска, Днепра и других городов Украины ждут именинников, - подытожил Малюська приглашение своих сограждан к покупкам сертификатов. Правда, не уточнил, распространяется ли это предложение на его коллег по нынешнему правительству и прежним составам Кабинета министров Украины. Уж там-то кандидатов даже не каждый второй, а просто каждый.

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