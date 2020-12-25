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На Украине неплательщиков по коммуналке урежут в гражданских правах

25 декабря 2020, 05:50  •  49 • Украина
Верховная рада Украины приступила к рассмотрению нового положения, предусматривающего резкое ограничение в правах для украинских граждан, имеющих задолженность по оплате услуг ЖКХ. Согласно официальной информации, лица, которые не платили за газ, свет или отопление в течение последних несколько месяцев, будут лишены возможности выезда за рубеж и получения денег по банковским картам. Отдельный пункт документа автоматически вычеркнет должника из списка избирателей и претендентов на пособие по безработице. Чего еще ожидать сотням тысяч украинцев, не имеющих средств оплачивать действующие коммунальные тарифы, выяснял корреспондент ФАН.
Зарегистрированный в Раде документ под номером 3613 уже получил в среде местных оппозиционных аналитиков прозвище «драконовский». А все потому, что авторы законопроекта предложили приравнять упомянутых должников к «злостным неплательщикам алиментов». Дескать, последняя категория граждан сейчас не может покинуть пределы страны и легально устроиться на работу, не заплатив предварительно отцовские (материнские) финансовые долги, — чем в этом контексте лучше те, кто, например, регулярно не платит за воду? Однако даже начинающий юрист обратит внимание на одну деталь: в условиях нынешней Украины так называемые уклонисты по алиментам имеют бонусы в виде «долговых каникул» и специальных разрешений на получение переводов (материальной поддержки) из-за рубежа.
«Всего этого неплательщики за коммуналку будут лишены, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей адвокат Владимир Боровой. — По всей видимости, им дадут срок на погашение задолженности. Абсолютно не интересуясь при этом, где можно взять недостающую сумму, если власти на законодательном уровне заблокируют те же банковские карты и любые счета должников. Где, по-вашему, эти самые должники будут искать деньги?»
На данный момент этот вопрос остается риторическим. По некоторым данным, в случае принятия украинским парламентом указанного документа, гражданин, имеющий долг по квитанциям ЖКХ на сумму в 5 тысяч гривен (около 14 тысяч рублей), в случае потери работы не сможет стать на учет в отделения государственной службы занятости и потеряет медицинскую страховку. Помимо прочего, его окончательно лишат жилищной субсидии и различного рода материальной помощи, а лицам преклонного возраста придется выплачивать в казну до 50% своей пенсии.
«На Украине фиксируется массовая безработица, большинству людей едва хватает денег на еду, — констатирует киевский экономист Алевтина Бугай. — Вряд ли они будут платить по счетам за коммуналку, общая сумма в которых втрое превышает доходы. А многих пенсионеров в буквальном смысле этого словосочетания ждет голодная смерть».
По словам Бугай, даже в этих обстоятельствах украинское государство может предложить должникам выход из сложившейся ситуации. Правда, выход жестокий и циничный. Например, движимое и недвижимое имущество неплательщика может быть продано с аукциона.
«Таким образом, число бездомных в нашей стране будет расти в геометрической прогрессии», — резюмировала она.
Любопытно, что к практике «продажи с молотка» квартир и домов должников власти на Украине пытались прибегать и ранее. Несколько лет назад в Луцке (Волынская область) за задолженность в сумме 64 тысячи гривен у восьмидесятилетней женщины и ее внука отобрали двухкомнатную квартиру, а в Черниговской области за долг в 12 тысяч попытались выселить из нехитрого жилища инвалида детства. В обоих случаях на отчуждение этого вида собственности был введен мораторий, который может быть снят уже в обозримом будущем.
Как утверждает украинская Государственная служба статистики, на сегодня украинцы «накопили» долгов в общей сложности 56 миллиардов гривен (147 миллиардов рублей).
«[Возможное принятие Верховной радой нового закона] — это борьба со следствиями, а отнюдь не с причиной проблемы, — сказал журналистам в Киеве представитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. — Неплатежи являются результатом низких доходов населения, которые меньше европейских аналогов в три с половиной раза. Вот и накапливаются долги».
По мнению аналитика, в этом контексте Украине необходимо разработать грамотную социальную политику.
«Если у меня придут отбирать жилище, я лично сожгу свой дом, — заявил один из жителей Житомира. — А если меня просто захотят отстранить от участия в выборах — на здоровье. Все равно украинским политикам я больше не верю».
Автор: Леонид Андросов

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