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На Украине неизвестный бросил гранату во двор частного дома

26 мая 2019, 19:24  •  18 • Украина
В Одесской области неизвестный бросил гранату во двор частного дома. В результате взрыва были повреждены окна дома и автомобиль.
 
© od.npu.gov.ua
 

Об этом сообщает региональное отделение Национальной полиции Украины.

«По предварительным данным специалистов, сдетонировала граната РГД-5. С места происшествия изъяли обломки взрывного устройства. Они направлены на экспертизу», — говорится в заявлении.

Отмечается, что полиция открыла уголовное производство по статье «Хулиганство».

Ранее на Украине в городе Старобельске Луганской области мужчина взорвал гранату в отделении банка, в результате чего пострадали шесть человек, в том числе сотрудник полиции.

В мае в Киевской области при взрыве в жилом доме погиб один человек и трое пострадали. 

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