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На Украине неизвестные сожгли дом экс-главы Нацбанка Гонтаревой
17 сентября 2019, 10:09 • 47 • Украина
Под Киевом неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью через забор дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, сообщает издание «Новое время».
Валерия Гонтарёва Reuters
По её словам, пожарным не удалось потушить дом, он полностью сгорел.
Гонтарева также сообщила, что «террор продолжается» и она не знает, куда можно обратиться за помощью.
30 августа на пешеходном переходе в центре Лондона Гонтареву сбила машина.
В начале августа Генеральная прокуратура Украины заподозрила её в пособничестве в завладении около $6 млн.
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