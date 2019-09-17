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На Украине неизвестные сожгли дом экс-главы Нацбанка Гонтаревой

17 сентября 2019, 10:09  •  47 • Украина
Под Киевом неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью через забор дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, сообщает издание «Новое время».
 
Валерия Гонтарёва Reuters
 

По её словам, пожарным не удалось потушить дом, он полностью сгорел.

Гонтарева также сообщила, что «террор продолжается» и она не знает, куда можно обратиться за помощью.

30 августа на пешеходном переходе в центре Лондона Гонтареву сбила машина.

В начале августа Генеральная прокуратура Украины заподозрила её в пособничестве в завладении около $6 млн.

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