На Украине неизвестные сожгли дом экс-главы Нацбанка Гонтаревой

Под Киевом неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью через забор дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, сообщает издание «Новое время».

По её словам, пожарным не удалось потушить дом, он полностью сгорел.

Гонтарева также сообщила, что «террор продолжается» и она не знает, куда можно обратиться за помощью.

30 августа на пешеходном переходе в центре Лондона Гонтареву сбила машина.

В начале августа Генеральная прокуратура Украины заподозрила её в пособничестве в завладении около $6 млн.