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На Украине неизвестные повредили памятник Горькому
18 декабря 2019, 14:54 • 46 • Украина
В Харькове неизвестные повредили памятник писателю Максиму Горькому.
@police.kharkov Facebook
Об этом информирует областное управление Национальной полиции Украины.
«Сваленный памятник Максиму Горькому на проспекте Новобаварский, 87 обнаружил работник коммунального предприятия во время обхода территории», — уточняется в сообщении.
Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
Ранее сообщалось, что в Киевской области украли памятник погибшим в Донбассе военным.
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