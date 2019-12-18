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На Украине неизвестные повредили памятник Горькому

18 декабря 2019, 14:54  •  46 • Украина
В Харькове неизвестные повредили памятник писателю Максиму Горькому.
 
@police.kharkov Facebook
 

Об этом информирует областное управление Национальной полиции Украины.

«Сваленный памятник Максиму Горькому на проспекте Новобаварский, 87 обнаружил работник коммунального предприятия во время обхода территории», — уточняется в сообщении.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Киевской области украли памятник погибшим в Донбассе военным.

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