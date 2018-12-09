На Украине неизвестные повредили мемориал героям «небесной сотни»

В Хмельницкой области Украины неизвестные повредили мемориал, установленный в честь так называемых героев «небесной сотни».

Об этом сообщается на странице полиции области в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошёл в ночь с 7 на 8 декабря.

«Сообщение об акте вандализма поступило в полицию около шести часов утра от неравнодушного прохожего. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа Хмельницкого отдела полиции» — указали в правоохранительных органах.

Отмечается, что по данному факту открыто уголовное производство по ч.2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Ранее в Одессе вандалы разрисовали памятник «Потёмкинцам — потомки».