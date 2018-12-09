|
На Украине неизвестные повредили мемориал героям «небесной сотни»
09 декабря 2018, 09:39 • 200 • Украина
В Хмельницкой области Украины неизвестные повредили мемориал, установленный в честь так называемых героев «небесной сотни».
© www.npu.gov.ua
Об этом сообщается на странице полиции области в Facebook.
Отмечается, что инцидент произошёл в ночь с 7 на 8 декабря.
«Сообщение об акте вандализма поступило в полицию около шести часов утра от неравнодушного прохожего. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа Хмельницкого отдела полиции» — указали в правоохранительных органах.
Отмечается, что по данному факту открыто уголовное производство по ч.2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
Ранее в Одессе вандалы разрисовали памятник «Потёмкинцам — потомки».
Подпишитесь на нас
200
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
03 декабря 2018, 01:09
|
03 декабря 2018, 12:24
|
06 декабря 2018, 03:54
|
08 декабря 2018, 11:09
|
07 декабря 2018, 12:24
|
06 декабря 2018, 18:24
|
06 декабря 2018, 16:54