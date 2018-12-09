Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Помнит ли Литва о геополитических основах своего существования?
«Черный список олигархов Путина» - начало предвыборной кампании в США?
Боевые машины Евросоюза против французского майдана: Глобалистам раскрыли глаза ...
«Это только начало»: как «жёлтые жилеты» протестуют на улицах Парижа и Брюсселя
Главная / Украина

На Украине неизвестные повредили мемориал героям «небесной сотни»

09 декабря 2018, 09:39  •  200 • Украина
В Хмельницкой области Украины неизвестные повредили мемориал, установленный в честь так называемых героев «небесной сотни».
 
© www.npu.gov.ua
 

Об этом сообщается на странице полиции области в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошёл в ночь с 7 на 8 декабря.

«Сообщение об акте вандализма поступило в полицию около шести часов утра от неравнодушного прохожего. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа Хмельницкого отдела полиции» — указали в правоохранительных органах.

Отмечается, что по данному факту открыто уголовное производство по ч.2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Ранее в Одессе вандалы разрисовали памятник «Потёмкинцам — потомки».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

200
Источник
Похожие новости
07 декабря 2018, 18:39
Эксперт оценил влияние военного положения на Украине на газовые контракты
09 декабря 2018, 09:39
На Украине неизвестные повредили мемориал героям «небесной сотни»
07 декабря 2018, 21:55
Украинский омбудсмен: арестованные в России моряки не предъявляют претензий

07 декабря 2018, 21:55
Украинские дипломаты посетили в СИЗО Москвы семерых арестованных моряков
07 декабря 2018, 21:55
Эксперт оценил заявление МИД Словакии о главной теме для ОБСЕ в 2019 году
09 декабря 2018, 09:39
«Пиар и глупость»: в Москве ответили на призыв Киева заблокировать для российских судов порты США и Европы
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
03 декабря 2018, 01:09
«Порошенко лишил украинцев Родины»: Кадыров написал обличительное обращение к президенту Украины
03 декабря 2018, 12:24
Порошенко выдвинул новый ультиматум России для отмены военного положения на Украине
06 декабря 2018, 03:54
«Безопасно ли жить в России?»: Иностранцы удивились своим же ответам
08 декабря 2018, 11:09
Порошенко поставил крест на будущем Украины
07 декабря 2018, 12:24
Русские С-300 Асада не спасут: Израиль продолжает бомбить Сирию
06 декабря 2018, 18:24
Как эсминец США «продемонстрировал» бегство от нашего корабля
06 декабря 2018, 16:54
Русские еще не испугались, а у американцев уже потери: "демонстративный" поход флота США оказался убыточным
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.