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На Украине неизвестные обклеили портретами Сталина храм УПЦ МП
25 октября 2018, 13:54 • 72 • Украина
Во Львовской области неизвестные обклеили портретами Иосифа Сталина стены храма Святого Князя Владимира Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
©upc.lviv.ua/
Об этом сообщается на сайте Львовской епархии УПЦ.
«Неизвестные обклеили стены храма Святого Князя Владимира УПЦ, который расположен здесь, открытками с изображением Сталина и надписями «Сталинский патриархат», — говорится в сообщении.
В ночь на 3 февраля во Львове произошёл пожар в церкви Святого Князя Владимира УПЦ МП.
Архиепископ Львовский и Галицкий УПЦ МП Филарет заявил, что причиной ночного пожара в церкви стал поджог.
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