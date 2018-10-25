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На Украине неизвестные обклеили портретами Сталина храм УПЦ МП

25 октября 2018, 13:54  •  72 • Украина
Во Львовской области неизвестные обклеили портретами Иосифа Сталина стены храма Святого Князя Владимира Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
 
©upc.lviv.ua/
 

Об этом сообщается на сайте Львовской епархии УПЦ.

«Неизвестные обклеили стены храма Святого Князя Владимира УПЦ, который расположен здесь, открытками с изображением Сталина и надписями «Сталинский патриархат», — говорится в сообщении.

В ночь на 3 февраля во Львове произошёл пожар в церкви Святого Князя Владимира УПЦ МП.

Архиепископ Львовский и Галицкий УПЦ МП Филарет заявил, что причиной ночного пожара в церкви стал поджог.

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