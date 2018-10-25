На Украине неизвестные обклеили портретами Сталина храм УПЦ МП

Во Львовской области неизвестные обклеили портретами Иосифа Сталина стены храма Святого Князя Владимира Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Об этом сообщается на сайте Львовской епархии УПЦ.

«Неизвестные обклеили стены храма Святого Князя Владимира УПЦ, который расположен здесь, открытками с изображением Сталина и надписями «Сталинский патриархат», — говорится в сообщении.

В ночь на 3 февраля во Львове произошёл пожар в церкви Святого Князя Владимира УПЦ МП.

Архиепископ Львовский и Галицкий УПЦ МП Филарет заявил, что причиной ночного пожара в церкви стал поджог.