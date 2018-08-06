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На Украине неизвестные бросили в сельсовет бутылки с зажигательной смесью
06 августа 2018, 16:09 • 83 • Украина
В Запорожской области неизвестные совершили поджог здания сельского совета, забросав его бутылками с зажигательной смесью.
РИА Новости
Как информирует пресс-служба местной полиции, инцидент произошёл в Каменско-Днепропетровском районе, пострадавших нет.
Отмечается, что в здании произошло возгорание, повреждена оконная рама.
«Следственно-оперативной группой полиции установлено, что неизвестные бросили внутрь ёмкость с горючим веществом и скрылись с места происшествия», — говорится в сообщении.
В полиции добавили, что следователи провели осмотр места инцидента и изъяли стеклянные бутылки с остатками зажигательной смеси.
По факту произошедшего открыто уголовное производство.
В апреле сообщалось, что неизвестные пытались поджечь церковь УПЦ МП в Черниговской области.
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