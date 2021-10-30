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На Украине недовольны успехами «Газпрома»
30 октября 2021, 18:25 • 27 • Украина
О своем возмущении чужим успехам заявил глава компании-оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон. Накатал в Фейсбуке гневный пост, безосновательно обвинив российскую компанию в создании искусственного энергетического кризиса в Европе, и возмутился доминирующим положением, которым «Газпром» якобы злоупотребляет и сверхприбылью. Не знает товарищ, что завидовать лучше молча, и в идеале без голословных обвинений.
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