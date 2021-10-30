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На Украине недовольны успехами «Газпрома»

30 октября 2021, 18:25  •  27 • Украина
На Украине бесятся из-за успехов «Газпрома» - как же так, российская энергетическая компания преуспевает, пока они бесятся и не знают, у кого теперь подсасывать газ. Непорядок!

О своем возмущении чужим успехам заявил глава компании-оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон. Накатал в Фейсбуке гневный пост, безосновательно обвинив российскую компанию в создании искусственного энергетического кризиса в Европе, и возмутился доминирующим положением, которым «Газпром» якобы злоупотребляет и сверхприбылью. Не знает товарищ, что завидовать лучше молча, и в идеале без голословных обвинений.

Многие европейские политики подчеркивали невиновность России в энергетическом кризисе в Европе, и указывали на том, что этот кризис европейцы создали сами. Об этом говорил и президент Франции, и представитель Госдепартамента США по энергетической безопасности, и бывший министр иностранных дел Австрии и замглавы Еврокомиссии. Список больше, но я остановлюсь на этом. Макогону, будучи главой компании, стоит не гневно завидовать чужим успехам, а учиться и думать, как бы сделать также. Но брать адекватный пример им просто неоткуда, правительство страны ведет себя как дегенераты, и вся страна в итоге туда же…

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