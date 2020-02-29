|
На Украине не собираются праздновать День Победы
29 февраля 2020, 08:54 • 202 • Украина
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина не собирается праздновать День Победы 9 мая.
globallookpress.com
«Нет, мы не собираемся праздновать 9 мая», — цитирует телеканал «Украина 24» Пристайко.
Министр уточнил, что спустя 75 лет с момента окончания войны готовы понять причины этой трагедии и простить друг друга.
«Мы считаем, что именно в эту сторону должно идти празднование», — добавил он.
Ранее сообщалось, что делегация украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» планирует приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
202
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 февраля 2020, 03:54
|
28 февраля 2020, 13:39
|
25 февраля 2020, 10:54
|
27 февраля 2020, 08:24
|
27 февраля 2020, 05:09
|
26 февраля 2020, 03:09
|
26 февраля 2020, 03:09