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На Украине не подтвердили проведение переговоров по транзиту 5 декабря

05 декабря 2019, 21:24  •  54 • Украина
В Министерстве энергетики Украины заявили, что трёхсторонние переговоры по транзиту газа через страну, которые могли состояться 5 декабря, не пройдут, так как их дата не была подтверждена.
 
Reuters
 

«Дата переговоров не подтверждена», — сказали изданию «Громадське» в ведомстве, отметив, что переговоры 5 декабря не состоятся.

2 декабря министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что 5 декабря может стать датой очередных консультаций об условиях транзита и поставок российского природного газа.

Министр энергетики России Александр Новак отметил, что это возможно при условии готовности компаний.

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