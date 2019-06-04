На Украине не осталось русских? • 77 • Аналитика









Вот первый ее абзац:

"На политической карте Украины появился первый официальный миллионный русскоязычный, но при этом русофобский город. Этой ночью там триста боевиков под возгласы «Слава Украине», «Героям — слава» был сброшен с постамента памятник В. Ленину. При чём здесь Ленин и русские? Ну, во-первых, на Украине в глазах националистического движения русское и советское — это едино, это синонимы. Большевизм ведь пришел из Москвы! Через 10 лет начнут закономерно громить и сносить памятники павшим советским воинам-освободителям, как в Прибалтике. Не верите? Скажите жителям Днепропетровска 10 лет назад, что у них в центре города под бандеровские речевки и без сопротивления снесут памятник вождю мирового пролетариата! Да, тому самому, который подарил Украине Новороссию, которого испугалась Западная Европа и ввела 8-часовой рабочий день, дабы избежать революции. На Украине наблюдается крах «русского мира». К сожалению, учебник истории Украины и потребительство победили. Пусть россияне себя не тешат, на Украине идет не только свержение Януковича, но и национальная революция"



Вот последний ее абзац:

"Вы спросите меня: неужели всё кончено? Нет. Сегодня три области и автономию можно спасти от дерусификации сознания: Крым, Луганскую, Донецкую и Харьковскую. Не тратьте силу на Одессу, Запорожье, Николаев, Херсон. Мы их потеряли на 55%. Непростые решения. Но речь идет о сохранении самого большого русского этноса за пределами большой России".



Как вы уже догадались, пишу по горячим эмоциям и событиям в Харькове, где сбросили бюст маршалу Г. К. Жукову.



Умею ли я признавать ошибки свои? Да, конечно, вот статья: «Русскоязычные бандеровцы являются угрозой для Западной Украины»:

«Откуда цифры и статистика? С неба! Во-первых, читайте статью «Как излечить русскоязычных бандеровцев?», а во-вторых, надеюсь, будет меньше эмоций в обсуждениях, как осенью 2013, когда я осмелился написать тезис о том, что на Украине не осталось сознательных русских в возрасте до 30 лет, за исключением Крыма. Меня подвергли публичной обструкции, обвинив, что я украинский нацик, который замаскировался под патриота «русского мира», а на самом деле вся Восточная Украина шапками забросает бандеровцев. Но не будем о прошлом, так как и я тоже ошибся. А ошибки надо признавать. Я переоценил украиноязычных бандеровцев Галичины и недооценил русскоязычных последователей Шухевича. Об этом сейчас и поговорим».



Я по наивности думал в начале весны 2014 года, что русскоязычные сторонники Евромайдана и в целом Бандеры не полезут под пули, так как это чаще всего потребители, офисные хомячки. И даже в отношении футбольных ультрас русскоязычных регионов Украины я считал, что они ограничатся подражанием своим кумирам Галичины. Но выяснилось в точности до наоборот: западенцы неустойчивы в боях (батальон из Ивано-Франковска бежал на школьных автобусах), а вот жители Центральной и Большой Юго-Восточной Украины, от Одессы до Харькова, бодаются. Сказываются гены русских, хоть и сознание "свидомое".



Я скажу непопулярную вещь в России. Мало признать наличие русскоязычных бандеровцев на Украине как частое явление. Но неплохо бы создать украиноязычный канал по спутниковому ТВ и Интернету. Пора признать горький факт. У нас нет уже почти прорусских на Украине, а вот вводить информационные войны среди мовных я бы хотел. Причем начать с галицкой говирки как основы. Чем вынести мозг на Украине? Западенцы быстрее продаются. Можно легко набрать штат журналистов. А вот свидомые Центральной Украины, и особенно наших краёв, Новороссии, часто действуют почти за идею, так работают русские гены наоборот. Как считаете, идея хорошая? Цель какая? Создать линии раскола Галичины как с Волынью, так с Польшей. Или наоборот — за Польшу, или против Киева. Можно, конечно, взять и классический украинский вариант Полтавы. Но мы-то знаем, что западенцы пассионарные. Нужно их энергию обратить против ими же укушенных малороссов и русских.



Я раньше думал, что надо вернуть эти регионы, как чисто русские. Теперь понимаю, что это будет ловушка для русских России в плане идентичности и нагрузка на бюджет. Так что, надеюсь, задавим относительно хорошим уровнем жизни и технологиями. Но главное — это фактор США. Если их не изолировать до уровня региональной державы (эх, мечты, мечты), то они из Украины очень медленно, но верно будут делать а-ля Пакистан. А мы как будем как Индия. Или, если хотите, они будут новой Хорватией, а мы большой Сербией.



Мы давно разобрались (кто меня читал здесь более трех лет назад), что в основе феномена «русскоязычного бандеровца» лежит синдром как обиженности давней, что Родина отступила на Восток, так и просто добровольной ассимиляции и защиты психики. Но, боюсь, уже не только эти синдромы.



Насчет денег на эти информационные войны. Если бы дяде Вове Путину (простите за такое вольное обращение) кто-нибудь это грамотно довел, деньги бы выделили. Если, конечно, Кремль хочет сохранить Украину такую, как есть, и считает, что нет угрозы для граждан РФ внутри России, которые имеют южнорусское, малороссийское (украинское) происхождение, на случай возможных кризисов в России в будущем, если к власти придет Горбачев 2.0, а США выиграют торговую войну, сделают из Украины типа малой витрины и покажут привлекательность украинской идентичности. Тогда вопросов нет, если этого точно не будет.



Когда-то Харьков был классическим русским городом, принимающим беглых холопов из Речи Посполитой. Неплохо делал снова их русскими, но говорок менялся, фамилии тоже, или что там было вместо фамилий тогда? Не суть важно. Но это позволило спекулировать через сотни лет о возможных этнических границах Украины в глубь даже современной территории России сегодня. Нужно видеть картину шире. Иногда мне кажется, что я давно в душе не русский имперец, а шизик, который видит везде угрозу русской идентичности, после того как его родственники стали свидомыми в русскоязычном городе Бердянске, который основал русский граф Воронцов и который заселяли выходцами из средней полосы России.









Я завидую Крыму, а еще больше русским России, ваша психика не познала картину, когда твои бывшие одноклассники, родственники и коллеги по работе с русскими фамилиями и на русском языке не просто пишут на форуме в Интернете, а вам в лицо по дороге с работы или дома, в глаза говорят и топят за Бандеру, майдан и против России. И на русском языке еще говорят тебе в лицо: "Русских нет, это помесь угро-финнов и татар". А в это время русские из России в 2014 году пишут мне в сети: "Почему не встает на восстание дуга Одесса — Харьков, хотя бы по примеру Донбасса?" А в моем Бердянске в это время желто-синее безумие.



Это такая шиза была для меня — писать жителю Тулы, что в нашем Бердянске у меня даже есть знакомая русская, которая при СССР приехала на Украину из Тулы, а сама топит за Евромайдан и кричит лозунг "Слава Украине".



Пора России признать, причем на всех уровнях, что проект Украина как политическая нация, увы, состоялся, и если он не соответствует критериям классического понятия и определения, таким, как нация, народ или этнос, то это не повод упражняться в славословии и лелеять надежду в себе, что украинцы — это некие наши условно шотландцы, которые одумаются и вернуться в империю. Нет, простите, это вирус, который живет и пожирает русскую идентичность веками и живет за счет неё, продвигаясь на Восток, в глубину России.



22 февраля 2014 года я опубликовал на сайте "Военное обозрение" статью «Днепропетровск отныне не русский город».Вот первый ее абзац:Вот последний ее абзац:Как вы уже догадались, пишу по горячим эмоциям и событиям в Харькове, где сбросили бюст маршалу Г. К. Жукову.Умею ли я признавать ошибки свои? Да, конечно, вот статья: «Русскоязычные бандеровцы являются угрозой для Западной Украины»:Я по наивности думал в начале весны 2014 года, что русскоязычные сторонники Евромайдана и в целом Бандеры не полезут под пули, так как это чаще всего потребители, офисные хомячки. И даже в отношении футбольных ультрас русскоязычных регионов Украины я считал, что они ограничатся подражанием своим кумирам Галичины. Но выяснилось в точности до наоборот: западенцы неустойчивы в боях (батальон из Ивано-Франковска бежал на школьных автобусах), а вот жители Центральной и Большой Юго-Восточной Украины, от Одессы до Харькова, бодаются. Сказываются гены русских, хоть и сознание "свидомое".Я скажу непопулярную вещь в России. Мало признать наличие русскоязычных бандеровцев на Украине как частое явление. Но неплохо бы создать украиноязычный канал по спутниковому ТВ и Интернету. Пора признать горький факт. У нас нет уже почти прорусских на Украине, а вот вводить информационные войны среди мовных я бы хотел. Причем начать с галицкой говирки как основы. Чем вынести мозг на Украине? Западенцы быстрее продаются. Можно легко набрать штат журналистов. А вот свидомые Центральной Украины, и особенно наших краёв, Новороссии, часто действуют почти за идею, так работают русские гены наоборот. Как считаете, идея хорошая? Цель какая? Создать линии раскола Галичины как с Волынью, так с Польшей. Или наоборот — за Польшу, или против Киева. Можно, конечно, взять и классический украинский вариант Полтавы. Но мы-то знаем, что западенцы пассионарные. Нужно их энергию обратить против ими же укушенных малороссов и русских.Я раньше думал, что надо вернуть эти регионы, как чисто русские. Теперь понимаю, что это будет ловушка для русских России в плане идентичности и нагрузка на бюджет. Так что, надеюсь, задавим относительно хорошим уровнем жизни и технологиями. Но главное — это фактор США. Если их не изолировать до уровня региональной державы (эх, мечты, мечты), то они из Украины очень медленно, но верно будут делать а-ля Пакистан. А мы как будем как Индия. Или, если хотите, они будут новой Хорватией, а мы большой Сербией.Мы давно разобрались (кто меня читал здесь более трех лет назад), что в основе феномена «русскоязычного бандеровца» лежит синдром как обиженности давней, что Родина отступила на Восток, так и просто добровольной ассимиляции и защиты психики. Но, боюсь, уже не только эти синдромы.Насчет денег на эти информационные войны. Если бы дяде Вове Путину (простите за такое вольное обращение) кто-нибудь это грамотно довел, деньги бы выделили. Если, конечно, Кремль хочет сохранить Украину такую, как есть, и считает, что нет угрозы для граждан РФ внутри России, которые имеют южнорусское, малороссийское (украинское) происхождение, на случай возможных кризисов в России в будущем, если к власти придет Горбачев 2.0, а США выиграют торговую войну, сделают из Украины типа малой витрины и покажут привлекательность украинской идентичности. Тогда вопросов нет, если этого точно не будет.Когда-то Харьков был классическим русским городом, принимающим беглых холопов из Речи Посполитой. Неплохо делал снова их русскими, но говорок менялся, фамилии тоже, или что там было вместо фамилий тогда? Не суть важно. Но это позволило спекулировать через сотни лет о возможных этнических границах Украины в глубь даже современной территории России сегодня. Нужно видеть картину шире. Иногда мне кажется, что я давно в душе не русский имперец, а шизик, который видит везде угрозу русской идентичности, после того как его родственники стали свидомыми в русскоязычном городе Бердянске, который основал русский граф Воронцов и который заселяли выходцами из средней полосы России.Я завидую Крыму, а еще больше русским России, ваша психика не познала картину, когда твои бывшие одноклассники, родственники и коллеги по работе с русскими фамилиями и на русском языке не просто пишут на форуме в Интернете, а вам в лицо по дороге с работы или дома, в глаза говорят и топят за Бандеру, майдан и против России. И на русском языке еще говорят тебе в лицо: "Русских нет, это помесь угро-финнов и татар". А в это время русские из России в 2014 году пишут мне в сети: "Почему не встает на восстание дуга Одесса — Харьков, хотя бы по примеру Донбасса?" А в моем Бердянске в это время желто-синее безумие.Это такая шиза была для меня — писать жителю Тулы, что в нашем Бердянске у меня даже есть знакомая русская, которая при СССР приехала на Украину из Тулы, а сама топит за Евромайдан и кричит лозунг "Слава Украине".Пора России признать, причем на всех уровнях, что проект Украина как политическая нация, увы, состоялся, и если он не соответствует критериям классического понятия и определения, таким, как нация, народ или этнос, то это не повод упражняться в славословии и лелеять надежду в себе, что украинцы — это некие наши условно шотландцы, которые одумаются и вернуться в империю. Нет, простите, это вирус, который живет и пожирает русскую идентичность веками и живет за счет неё, продвигаясь на Восток, в глубину России. Вячеслав Невзоров (Невский_ЗУ) Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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