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На Украине не нашлось нормальных складов для хранения капризных "Джавелинов" США – СМИ

26 июля 2019, 18:09  •  108 • В мире
Украинская армия лишится американских противотанковых ракетных комплексов Javelin, недавно полученных от Пентагона. Как стало известно, ракеты будут перевезены на территорию Польши.
По словам военного эксперта Олега Желтоножко, после передачи ракет военные выяснили, что у Киева нет складов, достаточно оборудованных для хранения такого высокотехнологичного и прихотливого оружия, как американские ПТУР. Сейчас военные советники США вывозят ракет на территорию Польши.
Там их будут хранить на базах сил быстрого реагирования США. Более того, выяснилось, что эти ракеты никогда не передавались Украине, а все время находились на балансе Пентагона.
Передача этих ракет Украине в качестве военной помощи была политической акцией и формой поддержки, их вывоз может означать, что США осознали опасность втягивания в конфликт на востоке Украины. Если ракеты будут применены на территории народных республик или по целям в России - это будет значить вовлечение США в военные действия, отметил эксперт в разговоре с "МК".

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