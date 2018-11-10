На Украине не нашлось кандидата на пост главы новой автокефальной церкви

Затеянная занимающим пост президента Украины Петром Порошенко интрига с созданием новой украинской поместной автокефальной церкви совсем не к тем результатам, которые планировались ее авторами. Чего хотел Порошенко, который сейчас вовсю использует слово «томос» в своей предвыборной кампании, которая уже вовсю развернулась на Незалежной? Получить неубиваемый козырь для своей победы на грядущих президентских выборах. Повыбивать этим джокером всех своих конкурентов из борьбы и оставить кресло президента для себя любимого. Потому что это – создание такой церкви и победа над канонической УПЦ с последующим изгнанием Московского патриархата в любом виде с территории Незалежной, о чем, кстати, он недавно заявил уже напрямую, без всякого стеснения – это та заслуга, перед которой меркнет так и не оправдавший себя в ожиданиях украинцев «безвиз» с Европой. А президентство - единственный иммунитет и защита Порошенко от противников, спящих и видящих нынешнего главу Украины в тюремной камере, а то и на гиляке. Уж совершенно точно, что у Петра Алексеевича добра и хабара побольше, чем можно было состричь с «золотого батона» Януковича.

Однако, все оказалось совсем не по-задуманному. Журналистам украинского ресурса «Вести» стало известно, что главы двух неканонических (самозваных, говоря по-русски) украинских конфессий – глава УПЦ КП Филарет и глава Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макарий – направили Константинопольскому патриарху Варфоломею письма, в которых взяли самоотводы и заявили, что не будут претендовать на должность главы новой церкви. Понятно, что никто из канонической УПЦ МП избран на эту должность не будет никогда, даже из числа «перебежчиков», которых Порошенко планирует «перевербовать» 13-го ноября на запланированной встрече с иерархами канонической конфессии.

Причем, Макарий, у которого Порошенко новым, подписанным им законом отобрал резиденцию - Андреевскую церковь в Киеве – просто скромно признал, что не обладает должным авторитетом и возможностями, дабы претендовать на этот пост. А вот Филарет обставил свое отступление целым рядом, по его мнению, причитающихся ему преференций. Среди условий Филарета – признание его «почетным патриархом» конфессии (как тут не вспомнить один из предыдущих своих материалов, что «по четным патриарх, а по нечетным митрополит», а по субботам еще немножечко шить - прим. автора), закрепить за ним пост главы Священного синода этой церкви и избрание патриархом его кандидата – митрополита Епифания. Священный синод в подчинении для Филарета означает, что он по-прежнему будет заправлять всеми церковными делами, сосредоточив в своих руках весь церковный аппарат, то есть администрацию, а, значит, и контроль за всеми финансовыми потоками.

Но этот ультиматум Варфоломей вряд ли примет. Старый мастер интриги, похоже, рассчитал все гораздо круче, чем киевские подмастерья. Скорее всего, главой новой церкви, как говорят эксперты, выберут влиятельного иерарха Константинопольского патриархата архиепископа Иова (Гречу). Его шансы оцениваются как наиболее предпочтительные. На втором месте в рейтинге потенциальных глав конфессии – Даниил (Зелинский), присланный на Украину тем же Константинополем экзархом. У планируемого на этот пост Петром Алексеевичем митрополите Винницком и Барском Симеоне шансов также крайне мало. Варфоломей вряд ли пойдет на какие-то компромиссы и уступки украинским иерархам и светским властям, потому что в его руках такое мощное оружие, как томос. Которое Украина запросила у него, признав его право и компетенцию на подобное действие. И который да сих пор не дан. И может быть не дан, если Украина не согласится на его условия.

И напоследок – самое интересное. При таком раскладе, что главой новой церкви на Украине станет наместник из Константинополя, все утверждения Порошенко о единой УКРАИНСКОЙ поместной православной церкви оказываются пшиком. Потому что, подумаем сами, зачем Варфоломею еще одна независимая конфессия, когда он может получить в свое владение целую церковь. А потому все слышнее разговоры, что речь может идти о назначенном на конец ноября не объединительном съезде православных конфессий, а об УЧРЕДИТЕЛЬНОМ съезде новой. Естественно, под десницей Константинопольского патриарха. Кстати говоря, все тот же Иов уже не раз заявлял, что речь идет ни о какой не «украинской православной церкви, а о православной церкви на Украине». Красиво, на ровном месте сделал. И что самое интересное – никому из участников этой интриги нет никакого дела до чувств и мыслей самих украинских православных верующих, о которых они так яро публично пекутся.

Улавливаете разницу? Порошенко, похоже, ее не уловил и о таком варианте, затевая свою интригу, не подумал. А соглашаться ему придется на все. Потому что куда он без томоса? Ему что тогда, соскребать это слово со всех своих предвыборных листовок и плакатов? Или просто не возвращаться из какого-нибудь зарубежного визита, предварительно вывезя всю семью и продав все свои украинские активы?

Хотя, с другой стороны, в этом случае он выполнит хоть одно предвыборное обещание своей прошлой президентской кампании.

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