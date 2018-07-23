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На Украине не исключили введения мер в отношении черноморских портов России
23 июля 2018, 14:09 • 103 • Украина
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян не исключил введения санкций в отношении черноморских портов России в ответ на «массовое задержание» украинских судов в Азовском море.
РИА Новости
Об этом, как сообщает «Апостроф», министр сказал в эфире «Украинского радио».
«Мы (Министерство инфраструктуры. — RT) выступили с инициативой провести заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), работаем с нашими американскими и европейскими партнёрами. По моему мнению, зеркальные меры должны быть применены к портам России в Черноморском бассейне: ограничение торговых операций с ними, ограничение судозаходов», — сказал министр.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил о намерении бороться с досмотром украинских судов российскими пограничниками в Керченском проливе, отметив, что дал соответствующие указания.
20 июля бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук рассказал о необходимости минирования Азовского моря для предотвращения потерь в будущем от, как ему представляется, деятельности российских военных кораблей.
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