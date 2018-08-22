На Украине не исключили возможности «негативных действий» в ряде регионов после выборов

Заместитель министра по вопросам неподконтрольных территорий и внутренне перемещённых лиц Георгий Тука заявил, что в ряде регионов Украины после выборов могут произойти «крайне негативные действия».

Об этом он заявил в эфире «112 Украина».

«Я могу спрогнозировать наихудший, с моей точки зрения, сценарий. Это когда на следующий день после оглашения победителя один, два, три областных совета (не важно, в каком регионе) выскажут свою точку зрения: мол, мы не считаем его победителем. И с этого могут начаться крайне негативные действия, которые будут поддержаны «нашими друзьями за поребриком», — заявил он.

По его словам, спецслужбам надо активно работать в связи с этим и готовиться дать отпор в случае реализации подобного сценария.

Ранее Тука рассказал, что Украина рискует потерять государственность.

Руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в беседе с НСН прокомментировал недавний президентский рейтинг на Украине, составленный по результатам опроса.