Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Сталина Гуревич: наша полиция НЕ ЗНАЕТ как расследовать преступления в СЕТИ
Глава МИД Украины скептически оценил возможность прекратить ж/д сообщение с Росс...
Выживет ли российская энергетическую отрасль после санкций? (Руслан Осташко)
Песков напомнил Латвии и Эстонии о вкладе, внесенном СССР в развитие Прибалтики
Главная / Украина

На Украине не исключили возможности «негативных действий» в ряде регионов после выборов

22 августа 2018, 18:54  •  38 • Украина
Заместитель министра по вопросам неподконтрольных территорий и внутренне перемещённых лиц Георгий Тука заявил, что в ряде регионов Украины после выборов могут произойти «крайне негативные действия».
 
© mtot.gov.ua
 

Об этом он заявил в эфире «112 Украина».

«Я могу спрогнозировать наихудший, с моей точки зрения, сценарий. Это когда на следующий день после оглашения победителя один, два, три областных совета (не важно, в каком регионе) выскажут свою точку зрения: мол, мы не считаем его победителем. И с этого могут начаться крайне негативные действия, которые будут поддержаны «нашими друзьями за поребриком», — заявил он.

По его словам, спецслужбам надо активно работать в связи с этим и готовиться дать отпор в случае реализации подобного сценария.

Ранее Тука рассказал, что Украина рискует потерять государственность.

Руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в беседе с НСН прокомментировал недавний президентский рейтинг на Украине, составленный по результатам опроса.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

38
Источник
Похожие новости
22 августа 2018, 18:54
На Украине не исключили возможности «негативных действий» в ряде регионов после выборов
21 августа 2018, 23:24
«Не синхронизировано с реальностью»: в России отреагировали на предложение Киева выкрасть Януковича
21 августа 2018, 20:09
«Факты на стол, пожалуйста»: Лавров ответил на призывы Лондона ужесточить антироссийские санкции

22 августа 2018, 19:09
О встречах Путина в Австрии и Германии
21 августа 2018, 23:24
Компания-судовладелец назвала повод для задержания танкера «Механик Погодин»
21 августа 2018, 23:39
Для чего подогревается «кредитно-нефтяной скандал» между Минском и Москвой
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
22 августа 2018, 06:09
Зачем Меркель едет на Кавказ? (Роман Романов)
19 августа 2018, 00:09
Эрдоган заявил о старте работ по созданию канала между Черным и Средиземным морем
20 августа 2018, 16:39
Россия построит не «Мистраль», а кое-что лучше
18 августа 2018, 15:54
Урок «Механика Погодина»
17 августа 2018, 15:39
Украинский эксперт допустил введение Киевом визового режима с Россией
22 августа 2018, 01:28
Короли «ваты», цари «кастрюль»
16 августа 2018, 13:39
«Собрались китаец, японец, немец и финн»: Угрозы украинского ведущего приняли за новый анекдот
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.