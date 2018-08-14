На Украине не исключили «катастрофы» в случае прекращения торговли с Россией

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что страна закупает у России ядерное топливо для атомных электростанций, остановка которых может привести к «полной катастрофе».

По его словам, Россия до сих пор остаётся для Украины крупнейшим торговым партнёром. Он отметил, что «для Украины это хорошо», так как даёт ей «значительный рынок» для сбыта своих товаров.

Суслов добавил, что это позволяет Киеву закупать «то, что критически важно для страны».

«Украина покупает у России ядерное топливо, большую часть его, и это важно для работы атомных электростанций, производящих на Украине более половины электроэнергии. Остановка этих станций означала бы полную катастрофу», — сказал он.

Экс-министр добавил, что полное прекращение торгово-экономических отношений с Россией, предложенное бывшим украинским лидером Виктором Ющенко, «нанесёт экономике Украины колоссальный ущерб и ещё больше понизит уровень жизни украинцев».

Ранее Ющенко назвал украинский народ рабами и указал на тесные экономические связи с Россией.