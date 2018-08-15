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На Украине не исключают обращения в ООН или НАТО с просьбой сопровождать суда в Азовском море

15 августа 2018, 17:54  •  41 • Украина
Украина не исключает возможности обратиться в Совет безопасности ООН или НАТО с просьбой сопровождать суда в Азовском море.
 
Reuters
 

Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Георгия Туку.

«Теоретически можно рассматривать две вероятные версии. Первая — это обращение в Совбез ООН с просьбой о морском конвое. Вторая версия — она менее вероятная, с моей точки зрения, — это применение сил НАТО для сопровождения в Азовском море», — заявил Тука.

Ранее Тука также заявил, что существует риск потерять не только «контроль над двумя или тремя портами», но и государственность.

10 августа в СНБО сообщили о намерении усилить военно-морское присутствие в Азовском море.

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