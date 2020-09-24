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На Украине назвали условие ввода российских войск в Белоруссию

24 сентября 2020, 23:40  •  83 • Политика
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Бацьку призвали не "хлопать ушами", чтобы потом Москве не разбираться с Беломайданом
Россия введет в Белоруссию свои войска в случае, если действующий президент Республики Александр Лукашенко продолжит политику многовекторности и доведет ситуацию в стране до хаоса. Тогда Москва возьмет на себя ответственность за наведение порядка у соседей. Такой прогноз дал известный украинский политолог Ростислав Ищенко.
По его мнению, бацька сам подготовил почву для белорусского Майдана. Теперь же, после поддержки российского коллеги Владимира Путина, ему придется разбираться с западными НКО, с предателями в собственном окружении, с дипломатической службой, с теми силовиками, которые допустили провести на территории страны украинскими спецслужбами операцию с 33 россиянами.
"Если ситуацию в Белоруссии придется стабилизировать при помощи российских вооруженных сил, то тогда Россия принимает на себя ответственность за ситуацию в Белоруссии, а не за то, чтобы сохранить власть Лукашенко", – сказал эксперт на ютуб-канале "Политическая Россия".
Ищенко подчеркнул, что если для сохранения стабильности в Республике необходима помощь Вооруженных сил РФ, то это значит одно – Александр Григорьевич потерял страну. В этом случае Москва будет пытаться организовать в Белоруссии общественный консенсус, собирать координационные советы и прочее. Причем, отметил политолог, при участии самого Лукашенко, поскольку он "серьезный игрок" на политической арене в государстве, и с теми силами, которые появились в последнее время.
Эксперт уверен, что Москва не бросит Минск, но бацька лишится единоличной власти, если продолжит делать глупости. Сейчас ему достаточно опоры силовиков, но уже видно, что не все ему лояльны, а большая часть народа вообще против Лукашенко, указал Ищенко.
"По крайней мере, президент РФ сказал, что Белоруссию мы не бросим. Если мы приняли на себя ответственность, то ее придется нести до конца. И если Лукашенко действительно прохлопает свое счастье ушами, то придется приходить и помогать белорусам остаться нормальным обществом, а не пойти по пути Украины", – констатировал политолог.
Ранее в среду, 24 сентября, совершенно неожиданно Лукашенко вступил официально в должность президента, проведя инаугурацию во Дворце Независимости. Пользователи в Сети высмеяли тайное мероприятие, которое прошло в полной секретности, но в окружении двух тысяч приглашенных граждан Республики. Сегодня Александр Григорьевич на все упреки со стороны Запада по этому поводу заявил, что Минск не обязан предупреждать все о своих планах.

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