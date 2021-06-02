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На Украине назвали условие, при котором Лукашенко станет "рабом Путина"

02 июня 2021, 08:40  •  115 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Своими соображениями поделился бывший министр иностранных дел
Экс-глава украинского МИД Павел Климкин увидел тайный смысл в обсуждении президентами РФ и Белоруссии авиарейсов в Крым. Напомним, ранее Александр Лукашенко сообщил, что намерен вместе с Владимиром Путиным подумать над вопросом транспортного сообщения между РБ и российским полуостровом.
Разговоры лидеров двух стран о Крыме не понравились бывшему украинскому министру. Климкин высказался в своем Фейсбуке. По его словам, обсуждение авиарейсов на полуостров – не случайно. Вероятное признание Лукашенко Крыма украинец расценил как двойную угрозу – и Незалежной, и Западу, назвав Батьку диктатором. Также Климкин заявил, что если белорусский президент все же решится и признает полуостров российским, "он станет рабом Путина", передает "Общественная служба новостей".
Бывший глава украинского МИД добавил, что необходимо готовиться к поглощению Белоруссии Россией, отмечает "Свободная пресса".
Напомним, встреча Путина и Лукашенко в Сочи прошла в конце мая и продлилась два дня. На второй, неофициальный, когда президенты катались на катере, Батька взял с собой сына Николая. О чем свидетельствует такое поведение, объяснил эксперт.

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