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На Украине назвали условие компромисса с Россией: И на меньшее Киев не согласен

17 апреля 2021, 18:00  •  175 • Политика
Леонид Кравчук, председатель контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, поставил перед Россией условие, при выполнении которого возможно достижение компромисса по Донбассу. "Пока это условие не выполнено, Украина не пойдёт ни на какой компромисс", - заявил он.
На Украине сформулировали единственное условие, при выполнении которого якобы возможно достижение компромисса с Россией по вопросу Донбасса. Это условие озвучил первый президент Украины и глава киевской делегации в трёхсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кравчук.
По его словам, Киев пойдёт на компромисс с Москвой только в том случае, если Россия заявит, что она "готова прекратить оккупацию территорий, агрессию на Украине". Под этим первый украинский президент, вероятно, имел в виду сдачу Донбасса на растерзание ВСУ и отказ от Крыма.
Но пока это условие не выполнено, Украина не пойдёт ни на какой компромисс,
- тут же заявил Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина-24".
Также он добавил, что Россия должна "возродить Донбасс". Это при том, что именно украинская военная техника регулярно обстреливает регион, не щадя ни инфраструктурные объекты, ни жилые кварталы.

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