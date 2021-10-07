На Украине назвали условие для встречи Путина и Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным только после того, как из отношений двух стран исчезнут вопросы «оккупации территорий» и «содержания в заложниках украинских граждан». Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

«Президент Украины готов будет обсуждать предложенную Москвой повестку дня, как только из украинско-российских отношений исчезнут такие фундаментальные вопросы, как оккупация Россией части украинской территории или содержание в заложниках украинских граждан… А уже после этого переговоры могут дойти и до других пунктов, [таких] как восстановление дипломатических отношений, транспортного сообщения», — цитирует Никифорова УНИАН.

При этом, отмечает пресс-секретарь Зеленского, прямой диалог с Путиным должен строиться на том, что «украинское и российское общества считают первоочередным, а это — путь к миру».

4 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Украины о том, что встречу не хочет допустить окружение Путина, отметил, что предпосылок к возможной встрече лидера РФ и его украинского коллеги в настоящее время нет.

Днем ранее Зеленский предположил, что встреча с Путиным в формате тет-а-тет может быть результативной. Он также отметил, что окружение российского президента не хочет проведения встречи в таком формате, так как это «может принести неожиданный результат».

Песков, в свою очередь, 26 сентября заявил о готовности российского лидера встретиться с президентом Украины, однако камнем преткновения является нежелание Киева выполнять Минские соглашения.

В апреле Зеленский предложил Путину встретиться «в любой точке» Донбасса. По его словам, разные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.

Путин позднее ответил, что если его украинский коллега намерен поднимать тему Донбасса, то ему следует для начала наладить контакты с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а не вести переговоры с третьими странами, которые не являются участниками внутриукраинского конфликта. При этом в Москве всегда открыты для обсуждения отношений РФ и Украины, подчеркнул российский лидер.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта.