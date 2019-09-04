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На Украине назвали сумму задолженности по зарплате перед шахтёрами

04 сентября 2019, 16:39  •  14 • Украина
Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец назвал сумму, которую угледобывающие предприятия задолжали шахтёрам.
 
РИА Новости
 

Об этом он написал в Facebook.

«По состоянию на 3 сентября этого года, согласно оперативным данным Минэнергоугля, задолженность по заработной плате составляет 306 млн гривен... если добавить фонд оплаты труда за август, около 500 млн гривен, то общий долг составляет более 800 млн гривен», — указал он.

Ранее рабочие украинских шахт «Кураховская» и «Украина» перекрыли дорогу, требуя выплатить долги по заработной плате. Позднее горняки шахты «Капитальная» отказались работать из-за задолженности по зарплате.

Вместе с этим 20 августа Волынец сообщил, что шахта «Горная» в Луганской области работает в аварийном режиме и находится под угрозой затопления из-за нехватки электроэнергии. Позднее в этот же день стало известно, что украинская компания купила в Колумбии более 300 тыс. тонн угля.

Подробнее о ситуации на украинских шахтах — в материале RT.

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