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На Украине назвали стилем Зеленского прямые переговоры с Путиным

23 августа 2019, 12:09  •  93 • Украина
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным являются новым подходом украинского президента Владимира Зеленского.
 
© Global Look Press / РИА Новости
 

«Мне кажется, что это стиль нового президента. Он считает, что в этом есть смысл. Он берёт на себя риск», — сказала она в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Зеркаль не исключила, что новый подход может дать какую-то реакцию.

«Всегда какие-то неожиданные движения несут как риск, так и возможность. Здесь уже вопрос в том, как ты взвешиваешь этот риск, насколько он оправдан или нет», — добавила она.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал данные о возможности встречи президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского.

По его словам, здесь больше вопросов, чем ответов.

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