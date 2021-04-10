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На Украине назвали провальными итоги визита Зеленского в Катар
10 апреля 2021, 18:15 • 208 • Украина
В Киеве подвели итоги визита президента Украины Владимира Зеленского в Катар. Пока на Банковой хвастались какими-то «договоренностями об инвестициях» и прорывами в агросфере, аналитики указали, что этот визит оказался провальным, как и предыдущий, в ОАЭ. Корреспондент ФАН передает из Киева.
Напомним, улетая на Ближний Восток, Владимир Зеленский назвал главной целью своего визита в Катар «встречу с президентом и премьер-министром страны».
Политологи и рядовые украинцы все равно не поняли, зачем главе государства лететь с официальным визитом так далеко, ведь сами представители режима за несколько дней перед этим раскрутили масштабный фейк о том, что «Россия вот-вот нападет на Украину». Особо впечатлительные «патриоты» уже начали начищать сапоги и гладить свой камуфляж — и тут такое разочарование.
По итогам президентского визита в Доху Украина подписала два соглашения. Одно из них касается покупки катарцами контрольного пакета акций завода по строительству солнечных электростанций на Украине. Второй документ гарантирует условия концессии катарцев в приватизации Николаевского порта. Остальные 13 подписанных Зеленским и его подчиненными документов оказались меморандумами, то есть договорами о намерениях. Такие обычно подписывают, когда больше говорить сторонам особо не о чем.
Пока что действия режима Зеленского в инвестиционном плане дают, скорее, противоположный результат, считают эксперты. По данным наблюдательного совета Нацбанка Украины, отток прямых иностранных инвестиций из страны в 2020 году составил 420 миллионов долларов. Прямые инвестиции компаний-резидентов за границу составили 322 миллиона долларов, а отток капитала прямых инвесторов с Украины превысил 98 миллионов долларов. А ведь еще в 2019-м, в год избрания Зеленского президентом, чистые поступления прямых иностранных инвестиций в страну составляли 5,2 миллиарда долларов. Но теперь это только воспоминания.
Увы, по мнению политологов, действия украинской делегации в крошечном эмирате напоминали танец слона в посудной лавке и вызывали тихий ужас на родине. Например, история о том, как двое членов делегации, включая главу МИД, сидели на переговорах нога на ногу и в итоге оскорбили катарцев видом своих подошв. Искренний смех в Киеве вызвали заявления команды Зе о том, что Украина намерена помочь Катару провести Чемпионат мира по футболу — 2022, направив туда своих полицейских.
Кроме того, Зеленский заявил, что Украина готова выступить гарантом мировой продовольственной безопасности и рассчитывает на инвестиции Катара.
Эти слова особенно возмутили украинских экспертов.
По мнению главы киевского Центра ближневосточных исследований Игоря Семиволоса, лидер Украины напрасно так сильно рассчитывает на помощь ближневосточных стран.
В то же время Семиволос считает, что Катар, ОАЭ и другие страны региона вряд ли станут увеличивать инвестиции в украинскую экономику.
Возможно, предположил ученый, в команде Зеленского думают, что инвесторов с Ближнего Востока будет легче заманить на Украину, чем американцев и европейцев.
Единственная польза от этой «дипломатической стрельбы из пушки по воробьям» может быть для крупного украинского бизнеса, считает эксперт.
Автор: Василий Таран специально для ФАН из Киева
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