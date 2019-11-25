Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«АК-47 отдыхает»: в США восхищёны новым русским автоматом (Руслан Осташко)
Керченскую провокацию докажут в Латинской Америке? В Крыму назвали способ разобл...
"Пенсия в 25 тысяч рублей": Сатановский дал Грефу месяц на исполнение ...
Германия в региональных штанишках. Где место Берлина в глобальной политике?
Главная / Украина

На Украине назвали приоритетом подписание контракта на транзит газа

25 ноября 2019, 17:39  •  191 • Украина
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал подписание контракта на транзит газа с «Газпромом» до конца 2019 года абсолютным приоритетом для Украины. Об этом сообщает ТАСС.
 
Reuters
 

«Для нас абсолютным приоритетом является подписание договора на транспортировку (газа. — RT)», — заявил он на пресс-конференции в Киеве.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» отправил «Газпрому» ответ на его предложение о продлении контракта на транзит газа из России. Отмечается, что украинская сторона допускает заключение договора на один год, но условия должны соответствовать европейским правилам.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФАН прокомментировал возможность заключения долгосрочного контракта на транзит газа с Украиной.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



191
Источник
Похожие новости
24 ноября 2019, 22:09
На Украине после ДТП госпитализирован уполномоченный по правам ребёнка
25 ноября 2019, 14:24
Украинская полиция завела дело из-за аварии танкера в Одесском заливе
25 ноября 2019, 07:54
В Крыму намерены созвать трибунал по инциденту в Керченском проливе
25 ноября 2019, 17:39
МИД России доволен решением трибунала в Гааге по Керченскому проливу
25 ноября 2019, 11:09
В Госдуме оценили идею трибунала по керченской провокации
25 ноября 2019, 17:39
На Украине назвали приоритетом подписание контракта на транзит газа
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 ноября 2019, 06:39
Герой России раскрыл секрет успеха русской армии в Сирии. Всё дело в минутах
21 ноября 2019, 11:24
Военный эксперт рассказал, почему с украинских кораблей могли "все снять"
19 ноября 2019, 05:54
"Путин ясно дал понять": Американец назвал два просчёта США с Россией
19 ноября 2019, 09:09
Кидали "коктейли Молотова" и били кувалдой: Военная полиция России проигнорировала нападение курдов
23 ноября 2019, 00:54
Примаков пытался уволить Путина дважды. История от человека "из кабинета напротив туалета"
20 ноября 2019, 04:39
Испортивший воздух на камеру конгрессмен США стал поводом для нового анекдота про газ, Украину и Штаты
22 ноября 2019, 21:24
«Она будет исправлена»: в Гепрокуратуре назвали ошибкой новые правила выдачи справок для водителей
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.