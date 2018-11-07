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На Украине назвали причину срыва аукциона по продаже российского судна "Норд"

07 ноября 2018, 20:39  •  164 • Политика
Украина не смогла продать арестованное российское судно "Норд". Торги сорвались из-за того, что все поданные заявки на аукцион были отклонены, о причинах отчитался украинский устроитель торгов.
Киеву не удалось продать российское судно "Норд". Как оказалось, все заявки, поданные на торги, были отклонены. В результате аукцион просто сорвался. О произошедшем сообщает ФАН со ссылкой на заявление госпредприятия, проводившего торги.
Предполагалось, что аукцион пройдет 7 ноября. В качестве стартовой суммы устроители торгов назвали 1,6 миллиона гривен (или порядка 3,76 миллиона рублей). Всего для участия в конкурсе подали 12 заявок. Однако ни одну устроитель не одобрил. О причинах отклонения заявок не говорится.
Напомним, российский корабль "Норд" была задержан весной 2018 года без законных оснований. Экипаж рыболовецкого судна фактически был в заложниках на Украине.
Капитану "Норда" грозит тюремный срок за "незаконное пересечение границы" Украины. Москва в связи с действиями Киева усилила досмотр украинских кораблей в Азовском море и Керченском проливе, действуя согласно ратифицированному в 2004 году договору между РФ и Украиной. 30 октября семь членов экипажа "Норда" были обменяны на семерых украинских моряков и вернулись домой.

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