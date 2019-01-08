Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Савченко оценила ситуацию с православной церковью на Украине
Слом международного права и окно возможностей для России
Работаем и будем работать: У США есть план присутствия кораблей НАТО в Черном мо...
«Россиян на борту не было»: что известно о крушении судна «Волго-Балт» у берегов...
Главная / Украина

На Украине назвали причину крушения судна с украинцами в Турции

08 января 2019, 01:54  •  105 • Украина
Начальник управления департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич назвал причину крушения грузового судна «Волго-Балт-214» с украинцами на борту у берегов Турции.
 
Reuters
 

«В территориальных водах Турции потерпело крушение грузовое судно, которое ходило под флагом Панамы. В результате удара волны судно не выдержало, разломалось и начало тонуть. Команда дала береговой охране сигнал о спасении», — цитирует его телеканал «112 Украина».

Ранее сообщалось, что при крушении судна у берегов Турции погибли шесть человек. Изначально СМИ писали, что на борту судна находились два россиянина, девять украинцев и два азербайджанца, позднее стало известно, что на корабле были лишь граждане Украины и Азербайджана. 

Подробнее об инциденте — в материале RT.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

105
Источник
Похожие новости
07 января 2019, 09:39
Год выбора: что ждёт Украину в 2019-м
08 января 2019, 01:54
На Украине назвали причину крушения судна с украинцами в Турции
07 января 2019, 19:24
Украинский депутат намерен обратиться в КС для отмены решений Рады по поводу церкви
07 января 2019, 12:54
Порошенко пожелал украинцам на Рождество «долгожданного мира»
07 января 2019, 22:39
Савченко оценила ситуацию с православной церковью на Украине
07 января 2019, 22:39
Эксперт оценил получение Украиной томоса об автокефалии
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
08 января 2019, 00:40
Пeнcиoнepы в Гyччи нaкpывают шикарные стoлы
08 января 2019, 02:09
Работаем и будем работать: У США есть план присутствия кораблей НАТО в Черном море
08 января 2019, 02:09
Новый спецпосланник генсека ООН пообещал служить сирийцам и их надеждам на мир
08 января 2019, 01:54
«США не готовы к ещё одному Обаме»: кого демократы намерены выставить против Трампа н...
08 января 2019, 02:09
Посетивший Россию на ЧМ-2018 бельгийский министр планирует стать главой Совета Европы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
05 января 2019, 13:39
В Минобороны испытали "Удава"
05 января 2019, 15:24
"Это фиаско, братан": Хакеры опубликовали документы, доказывающие обман в деле Скрипалей
02 января 2019, 22:24
"Бутина? Нет, не слышали": Сеть отреагировала на требование США "немедленно освободить" задержанного в России американца
01 января 2019, 23:24
Бывший морпех и директор по безопасности: что известно о задержанном ФСБ за шпионаж американце
02 января 2019, 15:54
В Совфеде призвали "задавить гадину", возвеличивающую фашиста Бандеру
05 января 2019, 02:24
"Поехала совсем кукуха у Ходора": В Сети не поверили в заявления Ходорковского о Магнитогорске
03 января 2019, 19:40
НЕпригорело от Зеленского
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.