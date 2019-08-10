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На Украине назвали ориентировочные сроки ремонта всех дорог
10 августа 2019, 18:39 • 96 • Украина
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире радио «Новое время» заявил, что ремонт всех дорог в стране, по ориентировочным оценкам, займёт десять лет.
© Wolfgang Kumm/dpa globallookpress.com
«По нашим оценкам (они ориентировочные), это можно сделать, но необходимо 10 лет и триллион гривен», — цитирует его ТАСС.
При этом Омелян сообщил, что для того, чтобы уложиться в 10 лет, на Украине необходимо будет ремонтировать по 10-15 тыс. км дорог в год.
Он добавил что этот план может быть реализован при наличии стабильного финансирования.
Ранее Омелян назвал цирком указ президента Украины Владимира Зеленского о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог.
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