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На Украине назвали объём транзита российского газа в январе
03 февраля 2020, 11:39 • 34 • Украина
Транзит российского газа по территории Украины в январе превысил 2,5 млрд кубометров. Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза» в Twitter.
РИА Новости
«За январь транзит составил 2,548 млрд кубометров», — говорится в сообщении.
По данным компании, оплаченные мощности за этот период были использованы на 46%.
Ранее сообщалось, что транзит газа из России в Европу через Украину с начала года увеличился на 2%.
В конце декабря Москва и Киев подписали пятилетний контракт на транзит газа.
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