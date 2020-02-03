На Украине назвали объём транзита российского газа в январе

Транзит российского газа по территории Украины в январе превысил 2,5 млрд кубометров. Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза» в Twitter.

«За январь транзит составил 2,548 млрд кубометров», — говорится в сообщении.

По данным компании, оплаченные мощности за этот период были использованы на 46%.

Ранее сообщалось, что транзит газа из России в Европу через Украину с начала года увеличился на 2%.

В конце декабря Москва и Киев подписали пятилетний контракт на транзит газа.