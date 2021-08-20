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На Украине назвали главного союзника в борьбе с Россией
20 августа 2021, 09:25 • 54 • Политика
Бывший министр сделал выводы из ситуации в Афганистане
Возглавлявший ранее министерство иностранных дел Незалежной Павел Климкин высказался о провале американцев в Афганистане и не преминул в этом контексте упомянуть Россию.
По словам экс-министра, США отчасти выиграли войну против Аль-Каиды (запрещенная в РФ организация), однако в борьбе за новый Афганистан потерпели поражение. Анализируя происходящее, Климкин провел параллель с Украиной. Мол, Незалежная тоже смогла частично победить Россию, отказавшись от связей с ней и устремив свой взор на Запад, отмечает "Общественная служба новостей". Якобы это помогло остановить нашу страну. Однако заветная цель – стать частью ЕС – пока не достигнута.
Климкин опасается, что проиграв борьбу за новый Афганистан, США могут отказаться от борьбы за "новую Украину". А Киеву важен "общий успех с США". По мнению Климкина, Вашингтон является его главным союзником, который мог бы помочь "остановить" РФ. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.
Тем временем польский политолог, анализируя бегство США из Афганистана, заявил, что не исключает вероятности войны в Европе. По мнению эксперта, к этому может привести наплыв беженцев.
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