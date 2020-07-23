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На Украине назвали главного преемника Зеленского

23 июля 2020, 10:05  •  62 • Политика
Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Киевский политолог считает депутата Верховной Рады достойным кандидатом на пост
Спикер Рады Дмитрий Разумков должен стать преемником действующего лидера Незалежной Владимира Зеленского, если тот самовольно оставит президентский пост. Такое мнение высказал украинский политолог, глава Центра политисследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
По словам специалиста, депутат Рады производит впечатление политика с интеллектом и образованием, который умеет выкрутиться из сложных ситуаций. На сегодняшний день рейтинг доверия к нему лишь на 4 процента меньше, чем у Зеленского.
Более того, добавил Погребинский, Разумков производит впечатление политика с принципами, который не желает быть частью окружения Зеленского, не осознающего текущей ситуации на Украине. А заявление парламентария о том, что Рада обязана отражать интересы украинцев, "дорогого стоит", о чем политолог заявил в эфире телеканала ZIK.
"Это очень решительное заявление. И это сильно характеризует его как лидера и руководителя", – считает Погребинский.
Погребинский уверен: если однажды президент поймет свою безнадежность и покинет пост, который займет Разумков, это будет довольно неплохим вариантом, так как на сегодняшний день парламентарий является тем человеком, которому простые украинцы могут довериться. А других достойных кандидатов сейчас в стране нет.
"Наш героический президент так и не понял, на каком месте он оказался и как отвечать на самые простые вопросы", – добавил эксперт.
Ранее Михаил Погребинский заявил, что главы регионов Украины берут на себя все больше ответственности, не считаясь с позицией центральной власти из-за слабого аппарата Зеленского.

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