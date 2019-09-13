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На Украине назвали единственное, что удерживает Киев от войны с Россией
13 сентября 2019, 21:54 • 179 • Политика
Экс-глава СНБО Александр Турчинов рассказал, что удерживает Украину от войны с Россией. По его словам, Киев останавливает от войны с Москвой только российское ядерное оружие.
На Украине объяснили, почему не могут объявить войну России. По словам экс-главы Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Александра Турчинова, Киев не может напасть на Москву, потому что у России есть ядерное оружие. Об этом говорится на сайте бывшего секретаря СНБО.
Турчинов утверждает, что только наличие у России ядерных вооружений удерживает Украину от объявления войны. Также он напомнил, что украинский ядерный арсенал был ликвидирован после развала СССР.
Впрочем, это не мешает экс-главе СНБО Украины мечтать о победе над Россией. Турчинов надеется, что Россия, как и СССР, развалится, и уж тогда-то Украина заберёт себе Крым и другие территории.
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