На Украине назвали единственное, что удерживает Киев от войны с Россией

На Украине объяснили, почему не могут объявить войну России. По словам экс-главы Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Александра Турчинова, Киев не может напасть на Москву, потому что у России есть ядерное оружие. Об этом говорится на сайте бывшего секретаря СНБО.

Турчинов утверждает, что только наличие у России ядерных вооружений удерживает Украину от объявления войны. Также он напомнил, что украинский ядерный арсенал был ликвидирован после развала СССР.

"Как в 2014 году, так и сейчас, мы не можем объявить войну стране, которая имеет второй в мире ядерный потенциал", - говорится на сайте Турчинова.

Впрочем, это не мешает экс-главе СНБО Украины мечтать о победе над Россией. Турчинов надеется, что Россия, как и СССР, развалится, и уж тогда-то Украина заберёт себе Крым и другие территории.