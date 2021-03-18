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На Украине назвали два сценария потенциального краха страны

18 марта 2021, 16:35  •  139 • Политика
Фото: Yurii Rylchuk/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
С открытием границ после пандемии за границу массово устремятся заробитчане и специалисты страны
Украина "обречена" на разрушение по двум экономическим причинам. Такой прогноз дал местный глава наблюдательного совета алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк в своей авторской колонке в местном издании "Главред".
По его мнению, из-за высоких налогов для предпринимателей 80% украинских бизнесменов станут налоговыми резидентами других стран. Это – первая причина краха державы.
"Все ребята, чьи ленты Фейсбука забиты фото с эмиратских пляжей, там не только купаются, в большинстве они заняты оформлением документов для налогового резидентства", – отметил Черняк.
Другой причиной является сложная ситуацию на рынке труда, включая низкие зарплаты. Предпринимателю предполагает, что после пандемии коронавируса и открытия границ стремительно возрастет количество украинцев, которые устремятся за границу на заработки. Чтобы удержать хороших специалистов возможно только высокими окладами, предупредил эксперт.
"Причем, как платить европейскую зарплату, привязанную к евро, а свой продукт продавать за украинский средний чек, никто не знает. Математика никак не складывается", – резюмировал Черняк.
Накануне стало известно, что Незалежная на 100% исчерпала годовые квоты на беспошлинные поставки в страны ЕС в рамках зоны свободной торговли виноградного и яблочного сока (20 тыс. т), меда (6 тыс. т) и обработанных томатов (10 тыс. т), сообщает УНИАН.
В целом же тарифные квоты Евросоюза установлены для 36 видов украинских товаров. Соглашение о зоне свободной торговли между Киевом и Брюсселем вступило в силу 1 января 2016 года.
Напомним, пару дней назад лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о бесполезности внешнего управления Украиной. По ее мнению, в соборной тяжелая экономическая медицинская и социальная ситуация, и "все это загнано в тупик".

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