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На Украине назначили нового постпреда при Совете Европы

24 декабря 2019, 20:24  •  59 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Бориса Тарасюка постоянным представителем страны при Совете Европы. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.
 
РИА Новости
 

«Назначить Тарасюка Бориса Ивановича постоянным представителем Украины при Совете Европы», — говорится в указе.

Ранее Зеленский подписал указ о назначении Владимира Ельченко послом Украины в Соединённых Штатах.

Кроме того, новым постпредом Украины при ООН стал замглавы украинского МИД Сергей Кислица.

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