На Украине настойчиво пытаются отправить Януковича за решётку

В понедельник, 26 октября, состоялось очередное судебное заседание по делу беглого президента Виктора Януковича. На этот раз Высший антикоррупционный суд (ВАКС) рассматривал дело о завладении комплексом зданий дома отдыха «Межигорье». Об этом сообщила пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис.«ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства НАБУ и САП о заочном аресте президента беглого в рамках дела о присвоении Межигорья», — сообщила журналистам пресс-секретар ВАКС Олеся Чемерис.Судья Владимир Воронько отказался взять под стражу четвертого президента Украины по делу о Межигорье.По ее словам, судья отказал органам правопорядка, поскольку ими нарушены условия досудебного расследования, в частности, о необходимости внесения данных о международном расследовании в Единый реестр досудебных расследований.Она уточнила, что во время заседания, адвокаты настаивали, что Янукович не был уведомлен должным образом о подозрении, квалификация по делу неправильная, а результаты экспертизы искажены. При этом, защита Януковича уточнила, что он готов сотрудничать со следствием.Теперь, специализированная антикоррупционная прокуратура имеет 5 дней на обжалование этого решения.Отметим, Генеральная прокуратура Украины расследовала дело о завладении комплексом зданий дома отдыха «Межигорье». В рамках этого дела заочно сообщили о подозрении президенту-беглецу Януковичу.Позже после потери функции следствия Генпрокуратурой указанное дело передали для расследования детективам НАБУ и прокурором САП. В связи с объявлением Януковича в розыск НАБУ и САП просили суд заочно взять под стражу президента-беглеца.