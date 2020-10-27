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На Украине настойчиво пытаются отправить Януковича за решётку
27 октября 2020, 20:05 • 15 • Украина
В понедельник, 26 октября, состоялось очередное судебное заседание по делу беглого президента Виктора Януковича. На этот раз Высший антикоррупционный суд (ВАКС) рассматривал дело о завладении комплексом зданий дома отдыха «Межигорье». Об этом сообщила пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис.
«ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства НАБУ и САП о заочном аресте президента беглого в рамках дела о присвоении Межигорья», — сообщила журналистам пресс-секретар ВАКС Олеся Чемерис.
Судья Владимир Воронько отказался взять под стражу четвертого президента Украины по делу о Межигорье.
По ее словам, судья отказал органам правопорядка, поскольку ими нарушены условия досудебного расследования, в частности, о необходимости внесения данных о международном расследовании в Единый реестр досудебных расследований.
Она уточнила, что во время заседания, адвокаты настаивали, что Янукович не был уведомлен должным образом о подозрении, квалификация по делу неправильная, а результаты экспертизы искажены. При этом, защита Януковича уточнила, что он готов сотрудничать со следствием.
Теперь, специализированная антикоррупционная прокуратура имеет 5 дней на обжалование этого решения.
Отметим, Генеральная прокуратура Украины расследовала дело о завладении комплексом зданий дома отдыха «Межигорье». В рамках этого дела заочно сообщили о подозрении президенту-беглецу Януковичу.
Позже после потери функции следствия Генпрокуратурой указанное дело передали для расследования детективам НАБУ и прокурором САП. В связи с объявлением Януковича в розыск НАБУ и САП просили суд заочно взять под стражу президента-беглеца.
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