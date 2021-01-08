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На Украине нашли «золотое дно»: известный врач назвал самый крутой бизнес

08 января 2021, 09:00  •  60 • Украина

Для чего люди делают тесты на Covid-19? Для того, чтобы при положительном ПЦР-тестировании государство могло провести в полном объеме противоэпидемические мероприятия — выявить контактных, обеспечить изолирование тех, кто заболел.

Но государство всем этим не занимается. Таким мнением поделился известный украинский педиатр Евгений Комаровский, который в своем аккаунте в соцсети рассказал о том, как зарабатывают на тестах на Украине.

«Вот раньше говорили, что самый крутой бизнес — это оружие, нефть, наркотики, а сегодня я четко понимаю, что самый крутой бизнес — это тесты.

Ну просто золотое дно. Люди, занимающиеся тестами, могут купить любые проверяющие организации и дать по голове любому доктору, который говорит то же, что я сейчас», — пишет Комаровский.

Доктор уверяет, что в «незалежной» не от результата теста зависит лечение. Оно зависит от симптоматики.

«Вы пришли в лабораторию, сдали тест, и у вас положительный ПЦР. Ну и что из того? Вам скажут — идите домой, самоизолируйтесь. И вы поедете в городском транспорте после вашего положительного ПЦР домой, попутно распространяя вирус. Отсюда что следует? Разве от результата ПЦР зависит лечение? Нет. Лечение зависит от симптоматики. И опять-таки наличие или отсутствие антител, выявленных с помощью ИФА-тестов, ни о чем не говорит. Человек может перенести явно коронавирусную инфекцию и иметь отрицательные анализы», — добавил доктор.

По словам Комаровского, количество людей, которые продают тесты с любыми нужными вам результатами, очень велико.

«Весьма вероятна ситуация, когда в самолете, где типа у всех отрицательные ПЦР, около 30% могут быть с вирусом. Казалось бы, умные люди, развитые страны… Это лишний раз наводит меня на размышления о том, что с коронавирусом все решения — не медицинские, а или политические, или бизнес-решения. И надо учиться со всем этим жить и маневрировать, и делать правильные выводы, и действовать самим правильно, чтобы не пострадать», — подытожил Евгений Комаровский.

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