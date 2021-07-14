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На Украине нашли виноватых в провале легализации марихуаны: Опять русские

14 июля 2021, 17:20  •  134 • Политика
Верховная рада не смогла принять законопроект о легализации "медицинского" каннабиса на Украине. В провале обвинили "тайных сторонников ценностей Русского мира".
В Верховной раде Украины не смогли принять законопроект о легализации "медицинской" марихуаны (каннабиса). Причиной провала законопроекта в парламенте были объявлены русские и их ценности.
Речь идёт об инициативе президента Украины Владимира Зеленского, который включил легализацию марихуаны в список важнейших вопросов страны. Затем в Раду был внесён соответствующий законопроект. Но первое чтение он так и не прошёл и был отправлен на доработку.
К оболганию инициативы присоединилось ещё и пророссийское лобби. Эти тайные сторонники ценностей Русского мира выступают против любых новаций, которые сближают Украину с цивилизованным Западом,
- цитирует Катехон слова главы комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого.
Напомним, что украинский законопроект предполагал исключение "медицинской" марихуаны из реестра наркотических веществ. Наркотик предполагалось продавать по рецептам "в строго медицинских целях".

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