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На Украине нашли способ заставить Россию сохранить транзит газа

25 ноября 2021, 19:20  •  186 • Политика
Фото: Jan Koller / CTK / www.globallookpress.com
Киев надеется на саботаж Европы запуска "Северного потока-2"
Киевский режим надеется на саботаж коллективного Брюсселя и Берлина, в частности, процесса сертификации и запуска "Северного потока-2", поскольку это вынудит "Газпром" продлить контракт с Украиной на транзитный маршрут российского газа через ГТСУ. С таким мнением выступил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар в колонке для издания "Главред".
"Если Евросоюз, в частности Германия, займут жесткую позицию по "Северному потоку-2" как проекту, не соответствующему европейским интересам и принципам, тогда России будет некуда деваться, кроме как продлевать соглашение с Украиной или подписывать новое", – считает эксперт.
Он уверен, что Москва не собирается сохранять транзит в нынешних условиях. Кроме того, для России не имеют значения обязательства, достигнутые ранее в текущем году между Вашингтоном и Берлином по вопросу жизнеспособности советской трубы после окончания в 2024-ом контракта, подписанного "Газпромом" и "Нафтогазом" о прокачке российского топлива по ГТСУ.
Пан Гончар ожидает, что именно давление со стороны Соединенных Штатов на Европу может повлиять на ситуацию с сохранением украинского транзита.
Ранее сегодня стало известно, что администрация президента США Джо Байдена добивается в Конгрессе отмены новых санкций в отношении участников "СП-2". Рестрикции предусмотрены в оборонном бюджете страны. Как полагает член Совфета Андрей Климов, в Белом доме осознают, что балтийский газопровод прежде всего нужен не россиянам, а европейцам, а ссориться с союзниками в ЕС Вашингтон не хочет.

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