На Украине нашли способ «заблокировать» крымские порты и «показать зубы» ВМФ РФ

Украине необходимо купить у США списанные катероа, чтобы блокировать российские порты в Крыму, заявил главный редактор «Украинского милитарного портала» Тарас Чмут.Ранее стало известно, что в следующем году США выведут из состава флота 22 корабля и продадут их по программе FMS — «военные продажи за рубежом». Чмут указал, что в списке на списание есть пять больших патрульных катеров класса «Циклон», 1993–1995 годов постройки: Tempest, Typhoon, Squall, Firebolt и Whirlwind. По его мнению, эти корабли могут значительно увеличить военную мощь Украины.«Пять 330-тонных лодок — это полная флотилия. „Циклоны” — отличная площадка, соответствующая второму этапу Концепции развития ВМФ — контроль 200-мильной зоны», — написал Чмут на своей странице в соцсети.Он считает, что технические характеристики этих катеров позволят украинскому флоту выходить даже в Средиземное море.«При этом лодки могут стать отличной площадкой для модернизации, для „показа зубов” лодкам, кораблям ФСБ России или ВМФ», — отметил украинский «эксперт».По словам Чмута, купив списанные американские катера, Украина сможет получить постоянное военное присутствие рядом с Севастополем и Керченским проливом, «держать в тонусе» российский флот и блокировать попытки входа торговых судов в крымские порты.В то же время он пожаловался, что Украина теряет это «окно возможностей», так как для военно-политического руководства страны покупка списанных американских кораблей является непосильной задачей.