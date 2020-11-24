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На Украине нашли семь способов победить Россию в будущей войне

24 ноября 2020, 22:55  •  135 • Политика
Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Киевскому режиму предлагается взрастить враждебное РФ население внутри страны
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (при втором президенте Леониде Кучме) Владимир Горбулин написал книгу, в которой сочинил семь шагов "войны будущего" для Незалежной. Автор изложил свои идеи, как победить Россию. На опус украинца, у которого когда-то в кармане лежал партбилет коммуниста, обратил внимание "ЦарьГрад".
Первое, что предлагает пан Горбулин властям соборной, – это признать факт того, что Генштаб готовится совсем не к той войне, которая ожидает Незалежную. Страна просто катастрофически не поспевает за технологиями, включая использование в бою беспилотников и иных искусственных интеллектуальных приборов. Поэтому он призвал руководство перевооружать армию, автоматизировать и роботизировать войска.
Вторым шагом нужно четко установить противника и обнаружить у него слабые места, а значит "отшлифовать национальную идею всеобщего сопротивления", приняв новую военную доктрину. По словам автора, первые подвижки здесь уже наметились, а Россия начала ослабевать в технологической сфере и на политической арене. В качестве конкретных действий против Москвы, Киев должен активнее вести информационную агитацию, вытеснять РФ с рынков, искать союзников, чтобы образовать "антипутинскую коалицию".
Далее по нарастающей: создать "действенную систему асимметричного противодействия", включая масштабные кибератаки, ведение информационно-психологических операций через СМИ и соцсети, привлекая не только СБУ, но и гражданских лиц.
По мнению пана Горбулина, будущая война будет без четкой линии фронта и разграничения на военных и мирное население. Поэтому бывший член КПСС предлагает сделать Незалежную "враждебной средой для России".
Шестой и седьмой шаг имеют отношения к технологическому оснащению украинской армии современного типа, правда, автор сомневается, насколько ВСУ смогут трансформироваться и модернизироваться. При этом он воззвал сограждан уже сейчас готовиться к противостоянию с врагом, которое случится уже в следующем десятилетии.
"Одной из ключевых задач в области развития оборонного потенциала является превращение будущей войны в бессмысленную и безуспешную для агрессора", – пишет пан Горбулин.
Весьма емко на его книгу отреагировал автор телеграм-канала "Расстрельный", предположивший, что публицистика нового украинца, освободившегося от советских пут, не дошла до отечественного читателя или он ее не понял до конца.
"Семь шагов в СМИ – потому что книгу так никто и не прочитал", – говорится в сообщении.
Ранее в выходные стало известно, что Кременчугский завод КрАЗ объявлен банкротом. Теперь Минобороны решает вопрос перехода армии на новые колесные платформы, которые будут отвечать требованиям стран-членов НАТО. Таким образом, очередной отечественный производитель уходит в утиль, а ненька станет платить чешской Tatra за шасси для автомобилей под свои советские новоделы РСЗО "Бурелом" и "Ольха"
Такая революцию гидности.

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